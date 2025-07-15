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В Харькове во время купания в гидропарке утонул 8-летний мальчик (фото)
Трагедия в Харькове пополнила неутешительную статистику смертей на воде.
В Харькове 14 июля восьмилетний мальчик исчез во время купания в Журавлевском гидропарке. Водолазы сразу начали поиски. Тело ребенка было обнаружено на следующее утро, 15 июля, и поднято на поверхность.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По информации ведомства, только за минувшие сутки на водоемах Украины погибли восемь человек, среди них — один ребенок в городе Обухов Киевской области.
Фатальные случаи произошли также в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. В Полтавской области удалось спасти одного человека.
ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды:
«Уважаемые родители, помните: всего несколько секунд невнимательности могут стоить ребенку жизни. С начала года на водоемах Украины погибло уже 40 детей», — отметили в ГСЧС.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Полтавской области 6-летний ребенок утонул в аквапарке