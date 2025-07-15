ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Происшествия
Количество просмотров
955
Время на прочтение
1 мин

В Харькове во время купания в гидропарке утонул 8-летний мальчик (фото)

Трагедия в Харькове пополнила неутешительную статистику смертей на воде.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Спасатель достали тело мальчика из водоема

Спасатель достали тело мальчика из водоема

В Харькове 14 июля восьмилетний мальчик исчез во время купания в Журавлевском гидропарке. Водолазы сразу начали поиски. Тело ребенка было обнаружено на следующее утро, 15 июля, и поднято на поверхность.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации ведомства, только за минувшие сутки на водоемах Украины погибли восемь человек, среди них — один ребенок в городе Обухов Киевской области.

Фатальные случаи произошли также в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. В Полтавской области удалось спасти одного человека.

ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды:

«Уважаемые родители, помните: всего несколько секунд невнимательности могут стоить ребенку жизни. С начала года на водоемах Украины погибло уже 40 детей», — отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Полтавской области 6-летний ребенок утонул в аквапарке

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie