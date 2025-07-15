В Харькове во время купания в гидропарке утонул 8-летний мальчик (фото)

Спасатель достали тело мальчика из водоема

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В Харькове 14 июля восьмилетний мальчик исчез во время купания в Журавлевском гидропарке. Водолазы сразу начали поиски. Тело ребенка было обнаружено на следующее утро, 15 июля, и поднято на поверхность.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации ведомства, только за минувшие сутки на водоемах Украины погибли восемь человек, среди них — один ребенок в городе Обухов Киевской области.

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Фатальные случаи произошли также в Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях. В Полтавской области удалось спасти одного человека.

ГСЧС призывает соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды:

«Уважаемые родители, помните: всего несколько секунд невнимательности могут стоить ребенку жизни. С начала года на водоемах Украины погибло уже 40 детей», — отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Полтавской области 6-летний ребенок утонул в аквапарке

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