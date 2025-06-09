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В Харьковской области пенсионеру во время отдыха у водоема оторвало ногу (фото)
Взрыв прогремел на берегу водоема в селе Мартовое, когда мужчина прогуливался возле воды.
В селе Мартовое, которое входит в Печенежскую громаду Харьковской области, 79-летний харьковчанин получил тяжелые травмы во время отдыха возле Печенежского водохранилища. Мужчина случайно наступил на неизвестное взрывное устройство, в результате чего получил серьезное ранение и потерял часть ноги.
Об этом сообщила Полиция Харьковской области
«9 июня в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в селе Мартовое на неустановленном взрывном устройстве подорвался мужчина», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что во время пребывания у берега водоема пенсионер наткнулся на взрывоопасный предмет. Взрыв вызвал травматическую ампутацию верхней части голени.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и готовятся внести информацию в Единый реестр досудебных расследований.
В связи с этим случаем полиция снова призывает жителей региона быть максимально осторожными, избегать посещения лесов, полей, опушек и территорий, где могли остаться взрывоопасные предметы после боевых действий. В случае обнаружения подозрительных объектов следует сразу звонить на горячие линии 101 или 102.
Напомним, на пляже в Затоке Одесской области два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли на месте.