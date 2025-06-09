В Харьковской области пенсионеру во время отдыха у водоема оторвало ногу (фото)

Пострадавшего доставили в больницу / © УНІАН

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В селе Мартовое, которое входит в Печенежскую громаду Харьковской области, 79-летний харьковчанин получил тяжелые травмы во время отдыха возле Печенежского водохранилища. Мужчина случайно наступил на неизвестное взрывное устройство, в результате чего получил серьезное ранение и потерял часть ноги.

Об этом сообщила Полиция Харьковской области

«9 июня в Чугуевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в селе Мартовое на неустановленном взрывном устройстве подорвался мужчина», — говорится в сообщении.

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Предварительно установлено, что во время пребывания у берега водоема пенсионер наткнулся на взрывоопасный предмет. Взрыв вызвал травматическую ампутацию верхней части голени.

© Facebook/Полиция Харьковщины

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и готовятся внести информацию в Единый реестр досудебных расследований.

© Патрульная полиция Харьковской области

В связи с этим случаем полиция снова призывает жителей региона быть максимально осторожными, избегать посещения лесов, полей, опушек и территорий, где могли остаться взрывоопасные предметы после боевых действий. В случае обнаружения подозрительных объектов следует сразу звонить на горячие линии 101 или 102.

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Напомним, на пляже в Затоке Одесской области два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли на месте.