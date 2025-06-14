В Краматорске произошел взрыв в общежитии: погиб 15-летний парень, еще двое детей в больнице (фото)

Последствия взрыва в общежитии / © Суспільне

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Вечером 13 июня в городе Краматорск (Донецкая область) в местном общежитии произошел взрыв, в результате которого погиб один ребенок, еще двое получили тяжелые ранения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции

Трагедия произошла около 16:00 в комнате общежития, где на тот момент находились трое подростков — двое братьев, 15 и 13 лет, и их товарищ. По предварительным данным, в помещении сдетонировал взрывоопасный предмет.

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В результате взрыва все трое ребят получили многочисленные осколочные ранения и переломы. Их экстренно госпитализировали в больницу. К сожалению, спасти старшего из братьев не удалось — 15-летний подросток умер в медучреждении. Его младший брат и товарищ сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Также пострадал 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. Его госпитализировали с ссадинами и ушибами, угрозы для жизни ребенка нет.

Взрыв в Краматорске / © Национальная полиция Донецкой области

Взрыв в Краматорске

Полиция проводит следственные действия, чтобы установить точную причину инцидента. Основная версия — неосторожное обращение со взрывоопасным предметом. Правоохранители не исключают, что боеприпас или его части могли быть найдены на улице и занесены в помещение.

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 мая, во время массированного удара по Киеву, россияне среди прочего попали в студенческое общежитие КНУ имени Тараса Шевченко в Голосеевском районе столицы.

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