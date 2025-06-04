В Луцке дочь завернула тело матери в пленку и оставила в квартире: жуткие подробности

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В Луцке на проспекте Соборности вечером 3 июня в одной из квартир обнаружили тело женщины, завернутое в полиэтиленовую пленку и обмотанное скотчем.

Об этом сообщает телеканал Конкурент TV.

По информации местных жителей, квартиру с начала весны арендовали женщина примерно 70 лет и ее дочь. Соседи отмечают, что дочь погибшей была приветливой и казалось, что в квартире царил порядок и чистота. Однако подробности инцидента шокировали жителей дома.

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«Сказала мне Вита с 8-го этажа, что она несколько раз заходит к ней. Она ей говорит, настолько чисто, красиво было. Люди говорят, квартиру, где обнаружили жуткую находку, относительно недавно где-то якобы с начала весны снимали мать с дочерью. Откуда они приехали и кто эти люди, соседи не знают. По их словам, умершей было лет 70 на вид, а ее дочь, отмечают, была всегда приветливой к жителям. При каких обстоятельствах умерла женщина, никому не известно», — рассказала жительница дома Лариса.

Соседи рассказали, что тело женщины нашла владелица квартиры, которая пришла снимать показатели счетчиков. Оно было завернуто в полиэтиленовую пленку и обмотано скотчем.

«Потому, что, говорит, такое количество пленки и этих всяких материалов дополнительных, то нельзя собрать вот так раз за разом, значит, она готовилась. Люди говорят, вчера, 3 июня, в их дворе было немало полиции, которую сразу же вызвала владелица квартиры. Они как-то живут, не так давно, что-то такое, там жила другая семья совсем. Полиции было много, машин много. Понятно было, что произошла какая-то трагедия, потому что так не бывает. Криминалисты потом шли», — рассказали соседи.

Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти женщины. Где находится дочь умершей, пока не известно.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве женщина убила 82-летнего мужчину за «извращенные сексуальные фантазии».