В Полтаве Tesla влетела в автостоянку: пятеро пострадавших (фото)

Последствия ДТП

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В ночь на 14 июня в Полтаве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек. Авария случилась около 03:30 на проспекте Вавилова. Об этом сообщили в полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавщины в Telegram.

По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Tesla не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и протаранил автостоянку. В результате этого были повреждены семь припаркованных машин.

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В салоне Tesla находились пять человек. Трое из них получили серьезные травмы и были госпитализированы, еще двоим оказали медицинскую помощь на месте.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Сведения по факту ДТП уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Дело квалифицируют по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к тяжким телесным повреждениям.

Сообщается, что полиция продолжает расследование, чтобы установить причины и виновника аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП погиб бывший начальник Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Холодов.

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