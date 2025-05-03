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В Ровенской области поезд наехал на автомобиль: есть погибшие (фото)
В результате трагедии погибли два человека.
В Ровенской области, в селе Рудня Радивиловского района, пассажирский поезд совершил наезд на автомобиль.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
«2 мая, около 19:30, в селе Рудня пассажирский поезд сообщением „Ужгород-Харьков“ наехал на автомобиль ВАЗ 2109, который находился на путях», — говорится в сообщении.
По информации полиции, в результате ДТП погибли двое мужчин — водитель и пассажир. Один из них пытался спасти медики, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мы писали о том, что на перегоне «Щирец-Николаев» вблизи села Черкассы (Львовский район) поезд наехал на мужчину.