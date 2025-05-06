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ТСН в социальных сетях

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Категория
Происшествия
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В Винницкой области мужчина подожег спецтехнику, которая отключила ему газ

Причиной поджога стало прекращение газоснабжения из-за задолженности.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Мужчина поджег экскаватор газовой службы

Мужчина поджег экскаватор газовой службы / © Национальная полиция Винницкой области

В Винницкой области, в городе Ладыжин, 5 мая около 10:30 человек совершил поджог экскаватора из-за отключения газоснабжения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Как отметили правоохранители, газовая служба проводила работы по прекращению газоснабжения в одно из частных домов в связи с наличием задолженности за газ. Во время выполнения работ 59-летний мужчина, владелец дома, бросил две бутылки с самовозгорающимся веществом в экскаватор, в кабине которого находился тракторист.

Пожар привел к значительным повреждениям техники, но тракторист остался невредимым. Правоохранители начали досудебное расследование инцидента. Владелец дома может быть привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в СБУ предотвратила серию терактов в Виннице.

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