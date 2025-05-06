- Дата публикации
-
- Категория
- Происшествия
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
В Винницкой области мужчина подожег спецтехнику, которая отключила ему газ
Причиной поджога стало прекращение газоснабжения из-за задолженности.
В Винницкой области, в городе Ладыжин, 5 мая около 10:30 человек совершил поджог экскаватора из-за отключения газоснабжения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Как отметили правоохранители, газовая служба проводила работы по прекращению газоснабжения в одно из частных домов в связи с наличием задолженности за газ. Во время выполнения работ 59-летний мужчина, владелец дома, бросил две бутылки с самовозгорающимся веществом в экскаватор, в кабине которого находился тракторист.
Пожар привел к значительным повреждениям техники, но тракторист остался невредимым. Правоохранители начали досудебное расследование инцидента. Владелец дома может быть привлечен к уголовной ответственности.
Напомним, ранее мы писали о том, что в СБУ предотвратила серию терактов в Виннице.