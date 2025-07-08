В Житомире пьяный правоохранитель устроил смертельное ДТП - погибла 16-летняя девушка (фото)

ДТП в Житомире / © Государственное бюро расследований

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В Житомире пьяный правоохранитель на легковушке врезался в опору, в результате чего погибла 16-летняя девушка, еще трое пассажиров госпитализированы.

Об этом сообщили на сайте ГБР.

По предварительным данным, трагедия произошла около 1:20 ночи 7 июля 2025 года в пределах Житомира. За рулем легкового автомобиля находился сотрудник одного из правоохранительных органов области, который в нерабочее время перевозил трех пассажиров: двух девушек 16 и 17 лет и 25-летнего мужчину.

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Во время движения водитель не справился с управлением и врезался в бетонную опору. В результате мощного столкновения 16-летняя девушка погибла на месте, а другие пассажиры получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Осмотр на состояние опьянения показал: содержание алкоголя в крови водителя превышало допустимую норму более чем в пять раз.

После ДТП правоохранитель был задержан работниками Государственного бюро расследований. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — это нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека.

Согласно законодательству, наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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ДТП в Житомире / © Государственное бюро расследований

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Житомирщине 19-летний парень зарезал 41-летнюю родственницу-любовницу