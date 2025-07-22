В жутком ДТП под Кривым Рогом погиб всемирно известный украинский фотограф Давид Дубницкий

Давид Дубницкий

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21 июля недалеко от Кривого Рога в результате аварии с участием мотоцикла и автомобиля Hyundai погиб 48-летний фотограф Давид Дубницкий. Его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу.

Об этом сообщил его давний друг Леонид Злобинский в Facebookи Информатор

«Это было так беззаботно и счастливо тогда, понимать, что этот талантливый мальчик наш „родственник“, а сегодня он погиб, врезавшись на мотоцикле в автомобиль, в дороге из Одессы в Днепр, светлый, ничем не запятнанный, сколько он мог еще прекрасного привнести в наш грязный мир! Светлая память, Дима/Давид Дубницкий», — написал он.

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Как сообщает Днепр Оперативный, Дубницкий ехал домой в Днепр из Одессы. Авто столкнулось с мотоциклом на трассе — фотограф погиб по дороге в больницу, тогда как пострадавшую пассажирку доставили в медучреждение.

Что по нему известно

Давид Дубницкий родился 29 апреля 1977 года в Днепре. Мировую известность он получил благодаря эстетическим и глубоко чувственным фотопроектам в жанре эротического портрета. Его работы отличались исключительным вниманием к эмоциональной глубине, игре света и женской красоте — не вульгарной, а утонченной и художественной.

Карьеру фотографа Давид начал только в 2010 году, однако уже через несколько лет его имя стало известным далеко за пределами Украины. В 2019 году он проводил мастер-классы в 22 странах на четырех континентах: в частности в Нью-Йорке, Мехико, Шанхае, Лондоне, Амстердаме и Тель-Авиве.

В марте 2024 года он запустил собственное мобильное приложение NYMF — платформу для демонстрации своих работ и обучения поклонников фотоискусства. Его Instagram имел более 1,2 миллиона подписчиков, а среди моделей, которые сотрудничали с ним — звезды шоу-бизнеса, в частности Кендалл Дженнер (в коммерческих проектах).

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Напомним, ранее мы писали о том, что защищая Украину от врага, 30 июля на Донетчине погиб фотограф-орнитолог из Николаева Алексей Сапуга.