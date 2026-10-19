Выпал с 14 этажа: в Польше погиб 20-летний украинец

20-летний украинец погиб в Варшаве

Реклама

В воскресенье, 18 октября, погиб 20-летний украинец. Он выпал с 14-го этажа многоквартирного дома в районе Урсынув в Варшаве. В настоящее время расследуют обстоятельства трагедии.

Об этом пишет In Poland.

Реклама

На место трагедии немедленно вызвали скорую и полицию. Медики пытались реанимировать парня, но спасти его не удалось. Врач констатировал смерть молодого украинца.

Реклама

Территорию вокруг дома немедленно огородила полиция. Полицейские осмотрели квартиру, из которой выпал мужчина. Проводится расследование под наблюдением прокурора.

Правоохранители выясняют, причастны ли к смерти украинца третьи лица, это был несчастный случай, или попытка самоубийства. Причину смерти пока не указывают.

Напомним, 13 октября в Кельце в Польше загадочного погибла вся семья. В квартире нашли мертвыми отца, мать и двоих детей. Также там была агрессивная собака, которую впоследствии «выловили полицейские и работники приюта».

Позже правоохранители смогли безопасно войти внутрь. Однако они увидели то, что шокирует. Сначала на балконе было найдено тело 55-летнего мужчины, а также женщины в возрасте 52 года и двух молодых людей в возрасте 18 и 16 лет.

Реклама

Позже всплыли жуткие подробности об этой трагедии. Причиной могли быть убийства и самоубийство из-за сложного финансового положения семьи.

Новости партнеров

Новости партнеров