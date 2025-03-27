Женщина отказала мужчине в замужестве: он жестоко ей отомстил

На Хмельнитчине мужчина изнасиловал женщину / © Pexels

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В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал женщину после того, как якобы "она отказалась выйти за него замуж".

Об этом идет речь в приговоре Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, произошедшее произошло 25 декабря 2024 года. Подозреваемый вошел в дом своей жертвы и изнасиловал ее.

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На суде обидчик вину признал и раскаялся. Он заявил, что якобы дружит с братом потерпевшей, поскольку его не было дома, он постучался к женщине.

"Предлагал жениться, обнимал, но она просила покинуть ее квартиру. Он отказался. Далее он испугал ее и попросил снять штаны. Она просила не проводить половой акт, но он не остановился. После изнасилования по ее просьбе он покинул дом", - говорится в свидетельстве подозреваемого.

Потерпевшая на суде просила строго наказать мужчину. Она сказала, что мужчина набросился на нее и угрожал. После чего изнасиловал.

"Он что-то говорил о браке и сроке для предоставления согласия, она соглашалась подумать. Такими действиями, она, боясь мужа, пыталась утихомирить его, чтобы он прекратил свои действия и покинул ее жилище. После изнасилования он угрожал ее обнародованием ее заявления на то, что он сделал во время. торговать телом”, - рассказала на суде потерпевшая.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным в части первой статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Киеве полицейский изнасиловал 10-летнего ребенка и угрожал "посадить его родителей".