Женщина случайно закрыла младенца в автомобиле в жару: чем все закончилось

Ребенок в машине / © iStock

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В Ивано-Франковске маленький ребенок оказался запертым в автомобиле во время жары.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.

Он рассказал, что к патрульным обратилась напуганная женщина — ее Audi случайно заблокировалась, а внутри остался младенец.

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«Жара, закрытое авто и младенец внутри. Ивано-Франковск. Это могло закончиться трагедией. Но на этот раз — все хорошо. К нашим патрульным обратилась напуганная женщина: ее Audi случайно заблокировалась, а внутри остался малыш», — рассказал он подробности.

По его словам, патрульные Денис Цахний и Алексей Фрищин быстро отреагировали и смогли открыть дверь автомобиля самостоятельно. Ребенок остался в безопасности.

Правоохранители отмечают важность соблюдения правил безопасности: не оставлять детей в авто даже на короткое время, проверять наличие ключей перед тем, как закрыть машину, выключать функцию автоматической блокировки и держать запасной ключ под рукой. В случае опасности не сомневайтесь обращаться за помощью по номерам 112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине за жестокое отношение к животным, в частности за оставление их в закрытом авто в жаркую погоду, водителям грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность. Закон предусматривает серьезные наказания, включая возможное лишение свободы.

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