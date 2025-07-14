Жестокое убийство подростка в Харькове: парня нашли расчлененным в коллекторе (фото)

Полиция нашла парня, который пропал / © hk.npu.gov.ua

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В Харькове в канализационном коллекторе нашли тело подростка, который накануне пропал без вести. Его убили и расчленили.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области

«13.07.2025 года около 13:25 в отдел полиции поступило сообщение о том, что 17-летний сын заявителя не вернулся домой. Накануне он ушел гулять с друзьями и до сих пор не появился. Во время обработки обращения сотрудники отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 отрабатывали это событие», — говорится в сообщении.

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В полиции рассказали, что во время следственных действий было установлено: между 17-летним парнем, который исчез, и его сверстником произошел конфликт, в результате которого потерпевший получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После совершения убийства подозреваемый пошел домой, взял инструменты — пилу, лопату — и расчленил тело товарища: отсек конечности и голову. Части тела он закопал в посадке, а туловище спрятал в канализационном коллекторе.

«По горячим следам злоумышленника установили и задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В коллекторе было найдено туловище погибшего, также обнаружены следы крови и другие части тела — голову, руки и ступни — в месте, где произошел конфликт», — отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Варшаве нашли тело 15-летней украинки, которая пропала до школы еще 10 января этого года.

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