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Подкармливание кошек и собак на улице может обернуться штрафом: что предлагают изменить в Украине
В Украине хотят ввести штрафы за опасную пищу для бездомных животных.
В Украине предлагают установить правила кормления бездомных животных и штрафовать за опасные отходы на улицах. Речь идет не о запрете подкармливать кошек и собак, а об их защите от травм и отравлений.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на соответствующую петицию №41/011327-26эп, поданную в Кабинет Министров Украины.
Почему хотят изменить правила кормления бездомных животных
Автор обращения отмечает, что неравнодушные граждане регулярно покидают еду у подъездов, на тротуарах и придомовых территориях. Однако среди таких продуктов часто встречаются вареные и рыбные кости, несвежие субпродукты и испорченное мясо.
Вареные кости при раскусывании раскалываются на острые обломки, способны серьезно травмировать пищевод или желудочно-кишечный тракт, а испорченная пища приводит к тяжелым отравлениям.
Кроме того, опасные остатки при прогулках часто подбирают домашние собаки. Поэтому их владельцам приходится тратить средства на лечение и хирургические операции для любимцев.
За что предлагают штрафовать
Чтобы решить эту проблему, правительству предлагают создать единые правила кормления животных для всей страны и обновить законы, в частности, Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно тексту петиции, новые правила должны предусматривать следующие шаги:
Запрет опасных продуктов. Создание списка пищи и отходов, которые нельзя оставлять на улице (вареные и рыбные кости, испорченное мясо и т.п.).
Наказание за нарушение. Предупреждение или штраф за оставленные опасные отходы — в зависимости от обстоятельств, тяжести и повторности нарушения (конкретные суммы штрафов пока не указаны).
Специальные места для кормления. Право местных властей обустраивать безопасные зоны, где можно кормить животных с соблюдением санитарных норм и правил благоустройства.
Доступный корм. Сотрудничество с производителями, поставщиками и зоомагазинами, чтобы люди могли покупать специальный корм для уличных животных со скидками, спецценами или в отдельных точках продаж.
Ожидается, что эти правила сделают улицы чище и уберегут животных от травм и отравлений, но в то же время не будут мешать людям и дальше подкармливать бездомных кошек и собак.
Напомним, в Киеве возле станции метро «Академгородок» внезапно исчезла собака Белочка, известная тысячам пассажиров подземки. Она жила годами на местном рынке, а во время каждой воздушной тревоги самостоятельно спускалась в подземный переход, где пережидала опасность вместе с киевлянами и их любимцами.