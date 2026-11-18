Котенок / © pixabay.com

Реклама

В Украине предлагают установить правила кормления бездомных животных и штрафовать за опасные отходы на улицах. Речь идет не о запрете подкармливать кошек и собак, а об их защите от травм и отравлений.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на соответствующую петицию №41/011327-26эп, поданную в Кабинет Министров Украины.

Реклама

Почему хотят изменить правила кормления бездомных животных

Автор обращения отмечает, что неравнодушные граждане регулярно покидают еду у подъездов, на тротуарах и придомовых территориях. Однако среди таких продуктов часто встречаются вареные и рыбные кости, несвежие субпродукты и испорченное мясо.

Реклама

Вареные кости при раскусывании раскалываются на острые обломки, способны серьезно травмировать пищевод или желудочно-кишечный тракт, а испорченная пища приводит к тяжелым отравлениям.

Кроме того, опасные остатки при прогулках часто подбирают домашние собаки. Поэтому их владельцам приходится тратить средства на лечение и хирургические операции для любимцев.

За что предлагают штрафовать

Чтобы решить эту проблему, правительству предлагают создать единые правила кормления животных для всей страны и обновить законы, в частности, Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно тексту петиции, новые правила должны предусматривать следующие шаги:

Реклама

Запрет опасных продуктов. Создание списка пищи и отходов, которые нельзя оставлять на улице (вареные и рыбные кости, испорченное мясо и т.п.).

Наказание за нарушение. Предупреждение или штраф за оставленные опасные отходы — в зависимости от обстоятельств, тяжести и повторности нарушения (конкретные суммы штрафов пока не указаны).

Специальные места для кормления. Право местных властей обустраивать безопасные зоны, где можно кормить животных с соблюдением санитарных норм и правил благоустройства.

Доступный корм. Сотрудничество с производителями, поставщиками и зоомагазинами, чтобы люди могли покупать специальный корм для уличных животных со скидками, спецценами или в отдельных точках продаж.

Ожидается, что эти правила сделают улицы чище и уберегут животных от травм и отравлений, но в то же время не будут мешать людям и дальше подкармливать бездомных кошек и собак.

Напомним, в Киеве возле станции метро «Академгородок» внезапно исчезла собака Белочка, известная тысячам пассажиров подземки. Она жила годами на местном рынке, а во время каждой воздушной тревоги самостоятельно спускалась в подземный переход, где пережидала опасность вместе с киевлянами и их любимцами.

Новости партнеров