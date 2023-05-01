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"Подкаст терапия" возвращается: скандальный ведущий анонсировал возвращение шоу без Яновича

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
607
Время на прочтение
2 мин
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"Подкаст терапия" возвращается: скандальный ведущий анонсировал возвращение шоу без Яновича

Фото: Фото из социальных сетей

"Подкаст терапия" возвращается. Автор проекта Спартак Суббота, вокруг которого недавно разгорелся скандал, заявил о "перезагрузке" программы.

Спартак Суббота, вокруг которого недавно разгорелся скандал, заявил о возвращении проекта. Он его раньше вел со своим экс-другом Евгением Яновичем.

Об этом Спартак Суббота написал на своей странице в соцсети.

Как стало известно, автор проекта довольно неожиданно анонсировал в своем телеграмм-канале возвращение "Подкаст терапии". Правда, формат шоу должен якобы измениться.

"Сегодня я к вам с новостями. Новым выпускам ПТ быть. И в этот раз хочу несколько изменить формат. Вы можете задавать мне вопросы, а команда выберет те, на которые я отвечу в новом выпуске. Напоминаю, что подкаст – это не интервью, так что предпочтение отдадим вопросам, касающимся именно психологии", – заявил Спартак Суббота.

Что интересно, под публикацией уже собралось полтысячи комментариев от поклонников проекта. Сами же выпуски будут проходить уже без Евгения Яновича, заявившего в ходе скандала о закрытии шоу. Артист отреагировал на возвращение подкаста и сказал, что к этому никакого отношения не имеет.

"Хочет, пусть делает что угодно. Я к этому не имею никакого отношения и не желаю думать об этой истории", – сказал артист.

Напомним, что недавно в отношении Спартака вышло расследование, в котором его обвинили в сексе со своими клиентками, неподлинности его имени и т.п.

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Дата публикации
Просмотры
607
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