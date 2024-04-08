Подключали Запорожскую АЭС к "Росатому": СБУ задержала предателей, помогавших оккупантам (фото)

Во время спецоперации правоохранители задержали шесть бывших чиновников проектных институтов Украины.

В Харькове Служба безопасности задержала инженеров-проектировщиков, которые за деньги из России помогали подключить Запорожскую АЭС к "Росатому".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, во время спецоперации правоохранители задержали шестерых бывших чиновников проектных институтов Украины, работавших на подсанкционный российский Росатом.

“По заказу корпорации из России они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских атомных станций. В первую очередь речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС. Кроме того, представители "росатома" планировали привлечь своих приспешников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины", — рассказали в СБУ.

Там подозреваемые должны помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему РФ. Однако Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеских пособников, пошагово задокументировала их преступные действия и задержала на этапе подготовки проектной документации для агрессора.

“Тем самым украинская спецслужба сорвала попытки “росатома” получить доступ к стратегически важным украинским технологиям. По данным следствия, основным фигурантом производства является руководитель проектной организации в Харькове. Чиновник наладил контакт с рашистами через своего родственника – владельца российской компании, выполняющей подряды "росатома". Контакт между собой поддерживали из-за популярного мессенджера и электронной почты”, — добавили в СБУ.

В то же время к преступной группировке, которую организовал харьковчанин, он привлек еще пятерых местных ученых в области атомной энергетики. За работу на окупантов они получали “зарплату” в криптовалюте.

Со своей стороны в ДБР добавили, что предатели отдавали себе отчет, что своими действиями помогали развитию атомной энергетики РФ, что способствует бесперебойному функционированию и электроснабжению ее военно-промышленного комплекса, воинских частей, предприятий тяжелой и легкой промышленности.

"Это в свою очередь позволяет государству-агрессору наращивать производство оружия и боеприпасов, которые в дальнейшем используются для ведения боевых действий на территории Украины", — подчеркнули в ДБР.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем шестерым задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в Сумской области эксрегионал координировал авиаудары оккупантов.

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