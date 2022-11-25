Подключенный к электросети на АЗС ингалятор спас жизнь ребенку

Автозаправочные станции всегда готовы прийти на помощь в условиях блекаута.

Здесь всегда можно не только заправиться, но и согреться тёплыми напитками, поесть и подзарядить жизненно важные приборы.

24 ноября социальные сети облетело фото маленькой девочки, родители которой посетили одну из автозаправочных станций сети Socar, чтобы подключить к электросети ингалятор. Это помогло ребенку совершить необходимую для здоровья манипуляцию, которую невозможно провести в домашних условиях при отсутствии света.

У истории счастливое продолжение. Благодаря репостам пользователей в Киеве нашлись люди, захотевшие передать родителям девочки генератор.