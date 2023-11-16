Подключил военные базы россиян к электростанциям Херсонщины: СБУ сообщила о подозрении министру энергетики РФ

О так называемом "присоединении" энергосистемы полуострова к захваченным электростанциям на левобережной Херсонской области Шульгинов сообщил в 2022 году.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу находящегося под санкциями министра энергетики России Николая Шульгинова, который способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок.

Об этом заявили в СБУ.

Так называемое "присоединение" военных баз россиян к электростанциям Херсонской области, Шульгинов анонсировал в июле 2022 года, когда приехал в временно оккупированный Крым.

СБУ сообщила о подозрении министру энергетики РФ Шульгинову Фото: СБУ

"Согласно замыслу российского чиновника, соответствующие высоковольтные линии электропередач функционируют по направлениям "Каховская — Джанкой" и "Каховская — Островская", — говорится в источнике.

Таким образом, осуществляется энергоснабжение военных подразделений и оккупационных администраций России, которые базируются на временно оккупированной территории на юге Украины.

Шульгинов также подключает оккупированные украинские энергообъекты к единой энергосистеме России.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шульгинову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также чч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее)", – сообщили в СБУ.

Согласно статьям, министру РФ грозит до 10 лет заключения. В настоящее время он находится на территории РФ, поэтому продолжаются "комплексные меры" для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

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