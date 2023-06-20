Подкормка томатов и огурцов, которая способна "оживить" даже увядшие кустики

Читайте в материале ТСН.ua о простой и бюджетной подкормке томатов и огурцов, о которой должен знать каждый огородник.

Чтобы томаты и огурцы хорошо росли и плодоносили, их рекомендуется подкармливать простым, но эффективным средством, которое можно найти в каждом доме.

Речь идет о лимонной кислоте. Мало кто знает, но она способна "оживить" даже те кустики этих овощных культур, которые очень сильно увяли и выглядят вялыми. Подкормка томатов и огурцов лимонной кислотой помогает улучшить метаболические процессы, стимулировать рост растений, превратить труднодоступные макро- и микроэлементы, которые есть в почве, в ту форму, которая более доступна для них.

Приготовить такую подкормку очень просто. Необходимо взять 1 столовую ложку лимонной кислоты и 10 л воды. Развести вещество в жидкости. Подкормка вносится только после основной поливки. Под один кустик требуется 0,5-1 литр раствора (в зависимости от размера).

Чтобы улучшить состояние томатов и огурцов, подкормку следует использовать раз в 2-3 недели.