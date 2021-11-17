Подлетел в воздух: в Николаеве на "зебре" сбили мужчину (видео)

Подлетел в воздух: в Николаеве на "зебре" сбили мужчину (видео)

Пострадавший получил травмы.

В Николаеве автомобиль "ВАЗ-2109" сбил человека. Авария произошла на пешеходном переходе.

Машина наехала на мужчину, который пересекал улицу на перекрестке ул. Чигрина и 1-й Слободской, передает "Новости-N".

"ВАЗ" направлялся в сторону ул. Садовой. Водитель не среагировал на пешехода и сбил его. От удара человека подбросило вверх, после чего он упал на асфальт. Мужчина получил серьезные переломы. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее стало известно, что в поселке Брошнев-Осада (Ивано-Франковская область) автомобиль DAF с полуприцепом MEERT наехал на 14-летнего ребенка, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

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