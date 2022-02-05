Подлетели на несколько метров: на Днепропетровщине водитель легковушки на скорости сбил женщину с ребенком (видео)

Почему шофер не заметил людей, неизвестно.
В Никополе Днепропетровской области водитель легковушки на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Пострадавших госпитализировали в больницу.
Об этом пишет общественная организация "Приют".
Как выяснилось, водитель такси на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком, которые торопились на автобус. Прибывшие на место медики впоследствии госпитализировали потерпевших в больницу. У гражданки диагностировали перелом ключицы, малыш серьезно не пострадал.
Позже в соцсети попало видео с камер наблюдения. На ролике видно, как местная жительница с ребенком переходят дорогу по “зебре”. В этот момент на них летит водитель легковушки.
Удар был такой силы, что пешеходы буквально подлетели в воздух. Почему шофер не заметил людей, неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
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