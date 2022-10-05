Подлил в чай антисептик: в Киеве наказали родителей школьника, издевавшегося над одноклассником

В Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности родителей ученика, издевавшегося над одноклассником.

Об этом сообщает полиция Киева.

8-классник одной из Киевских школ долго унижал и оскорблял своего сверстника, а последняя выходка нарушителя угрожала здоровью 13-летнего школьника.

Так, в Днепровское управление полиции Киева поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сыну в школе одноклассник подлил в чай антисептик. По словам женщины, мальчик постоянно травит и бьет ее ребенка, а также портит вещи.

В учебное учреждение прибыли правоохранители. Они опросили детей и учителей, которые подтвердили факт буллинга восьмиклассника по отношению к сверстнику, а также и то, что он постоянно буллит других своих одноклассников.

"Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с детьми и учителями, а на родителей парня составили административные материалы по ч. 3 ст. 173–4 Кодекса Украины об административных правонарушениях — буллинг (травле) участника образовательного процесса. Степень наказания для родителей малолетнего нарушителя определит суд", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, что в Броварах в школе мать первоклассника обвинила учительницу в травле ее сына, родители же других детей поддержали учительницу и написали коллективное обращение об агрессивном поведении мальчика.

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