Подмешивали к еде и напиткам лекарства, провоцировавшие остановку сердца: в Харькове будут судить "черных риелторов" (видео)

На счету банды полсотни преступлений.
В Харьковской области завершили досудебное расследование уголовного производства по факту преступлений так называемых "черных риелторов". На их счету около полусотни совершенных преступлений, в результате которых они завладели недвижимостью граждан на общую сумму более 8 миллионов гривен. Следователи также доказали два эпизода убийства потерпевших.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Работа по разоблачению и привлечению к ответственности участников преступной группы длилась более 2 лет. Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов злоумышленники подыскивали одиноких людей в сложных жизненных обстоятельствах и отбирали у них жилье.
Некоторых жертв спаивали или похищали у них документы на жилье, запугивали физической расправой и заставляли подписать документы на отчуждение их имущества. Некоторых, опасаясь разоблачения, убивали.
После того, как злоумышленники получали желаемую недвижимость, они продавали ее, а полученные средства распределяли между собой.
Как рассказывают следователи, одного из пострадавших злоумышленники обманом вывезли из квартиры в дом в сельской местности, где его содержали и подмешивали в пищу и напитки вещества, которые спровоцировали остановку сердца.
Квартиру другой потерпевшей харьковчанки они реализовали по поддельным документам, удерживая ее в это время против воли на территории домовладения, где в дальнейшем ее задушили, а ее тело спрятали на территории приусадебного участка.
Такое же участие ждало еще двоих человек, имущество которых злоумышленники уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме, однако их удалось спасти в результате специальной операции, проведенной в апреле 2021 года с привлечением бойцов специальных подразделений "КОРД" и "ВОСТОК" ГУНП в Харьковской области.
В результате удалось разоблачить 10 членов банды. Правоохранители провели десятки экспертиз и имеют на руках записи разговоров злоумышленников, где они цинично обсуждают факты убийств и планируют следующие "сделки" с недвижимостью.
10 января Харьковской областной прокуратурой в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу.
При совершении тяжких и особо тяжких преступлений обвиняемым грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, что в Харьковской области во время спецоперации задержаны бандиты, которые в течение двух лет отбирали у людей квартиры. Жертвами преступников становились преимущественно одинокие и наркозависимые.
Читайте также: