Подмешивали к еде и напиткам лекарства, провоцировавшие остановку сердца: в Харькове будут судить "черных риелторов" (видео)

Подмешивали к еде и напиткам лекарства, провоцировавшие остановку сердца: в Харькове будут судить "черных риелторов" (видео)

На счету банды полсотни преступлений.

В Харьковской области завершили досудебное расследование уголовного производства по факту преступлений так называемых "черных риелторов". На их счету около полусотни совершенных преступлений, в результате которых они завладели недвижимостью граждан на общую сумму более 8 миллионов гривен. Следователи также доказали два эпизода убийства потерпевших.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Работа по разоблачению и привлечению к ответственности участников преступной группы длилась более 2 лет. Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов злоумышленники подыскивали одиноких людей в сложных жизненных обстоятельствах и отбирали у них жилье.

Некоторых жертв спаивали или похищали у них документы на жилье, запугивали физической расправой и заставляли подписать документы на отчуждение их имущества. Некоторых, опасаясь разоблачения, убивали.

После того, как злоумышленники получали желаемую недвижимость, они продавали ее, а полученные средства распределяли между собой.

Как рассказывают следователи, одного из пострадавших злоумышленники обманом вывезли из квартиры в дом в сельской местности, где его содержали и подмешивали в пищу и напитки вещества, которые спровоцировали остановку сердца.

Квартиру другой потерпевшей харьковчанки они реализовали по поддельным документам, удерживая ее в это время против воли на территории домовладения, где в дальнейшем ее задушили, а ее тело спрятали на территории приусадебного участка.

Такое же участие ждало еще двоих человек, имущество которых злоумышленники уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме, однако их удалось спасти в результате специальной операции, проведенной в апреле 2021 года с привлечением бойцов специальных подразделений "КОРД" и "ВОСТОК" ГУНП в Харьковской области.

В результате удалось разоблачить 10 членов банды. Правоохранители провели десятки экспертиз и имеют на руках записи разговоров злоумышленников, где они цинично обсуждают факты убийств и планируют следующие "сделки" с недвижимостью.

10 января Харьковской областной прокуратурой в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу.

При совершении тяжких и особо тяжких преступлений обвиняемым грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области во время спецоперации задержаны бандиты, которые в течение двух лет отбирали у людей квартиры. Жертвами преступников становились преимущественно одинокие и наркозависимые.

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