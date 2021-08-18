Поднимаются черные клубы дыма: на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области возник пожар (фото)

По предварительным данным, возгорание произошло на 3 энергоблоке.
На Бурштынской теплоэлектростанции возник пожар. По предварительным данным, на место происшествия выехали чрезвычайники.
Об этом сообщает местный канал в Telegram Frankivsk 112.
"Из Ивано-Франковска и других городов в Бурштын направлено пожарные бригады и спасателей. Пожар произошел на 3 блоке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, с Ивано-Франковска выехало на ликвидацию возгорания 7 пожарных автомобилей.
"Пожарные бригады работают на электростанции. Информации о пострадавших и масштабах возгорания сейчас нет", - говорится в сообщении.
Напомним, масштабный пожар вспыхнул на предприятии во Львовской области: огонь охватил 1200 кв. м крыши.