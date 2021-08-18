Поднимаются черные клубы дыма: на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области возник пожар (фото)

Поднимаются черные клубы дыма: на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области возник пожар (фото)

По предварительным данным, возгорание произошло на 3 энергоблоке.

На Бурштынской теплоэлектростанции возник пожар. По предварительным данным, на место происшествия выехали чрезвычайники.

Об этом сообщает местный канал в Telegram Frankivsk 112.

"Из Ивано-Франковска и других городов в Бурштын направлено пожарные бригады и спасателей. Пожар произошел на 3 блоке", — говорится в сообщении.

фото/Frankivsk 112 Telegram

Отмечается, что, в частности, с Ивано-Франковска выехало на ликвидацию возгорания 7 пожарных автомобилей.

"Пожарные бригады работают на электростанции. Информации о пострадавших и масштабах возгорания сейчас нет", - говорится в сообщении.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул на предприятии во Львовской области: огонь охватил 1200 кв. м крыши.

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