Поднимут ли пенсионный возраст с января 2025 года: ответ ПФУ

В 2025 году пенсионный возраст останется прежним, но получить право на заслуженный отдых станет сложнее. В настоящее время пенсия доступна в возрасте 60, 63 или 65 лет.

Об этом сообщает ПФУ.

Для выхода на заслуженный отдых необходимо иметь минимально необходимый страховой стаж, который варьируется в зависимости от возраста. В 2025 году произойдут изменения в минимальных требованиях для возрастных групп 60 и 63 года.

Новые требования к минимальному стажу будут следующими:

пенсионеры, которые хотят выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны приобрести минимум 32 года страхового стажа

в 63 года — минимум 22 года страхового стажа

в 65 лет — 15 лет страхового стажа

Минимумы стажа, определенные для 60 и 63 лет, к 2028 году будут расти. Для тех, кто хочет пойти на заслуженный отдых в 65 лет, требования не изменятся. Таким лицам и дальше будет достаточно иметь 15 лет страхового стажа.

Напомним, с января текущего года в Украине начали действовать новые условия для ухода на пенсию по возрасту.

Ранее мы также писали, кто и почему может потерять пенсию в 2025 году. Больше об этом читайте в новости.

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