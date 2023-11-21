Поднимутся ли цены на топливо в декабре: эксперт сделал прогноз

На цене горючего в Украине, в частности, отразилось глобальное уменьшение стоимости на мировом рынке.

В Украине в ближайшие недели цены на бензин и дизель могут продолжить падать. Эта тенденция наблюдается в последние дни.

Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, в отличие от сжиженного газа, с поставкой которого возникли проблемы на польской границе, нет даже минимальных признаков того, что на рынке есть дефицит бензина или дизеля.

"Как доказательство этого, на прошлой неделе начали отдельные сети снижать цены. Вчера был достаточно массовый этап понижения, крупные сети национальной сети снизили цены на гривну. Этот процесс будет продолжаться, я думаю, ближайшие десять дней – неделю мы увидим еще уменьшение цены, на пару гривен", — подчеркнул Сергей Куюн.

Однако это не будет пределом снижения цены на эти виды горючего. Повлияло на это, в частности, глобальное уменьшение стоимости на мировом рынке.

"Если она на пике в сентябре была 95 долларов за баррель, то сегодня 80-82. И, соответственно, закупочные цены тоже снижаются, и сейчас этот процесс перевернулся на розницу", — пояснил эксперт.

В то же время по сжиженному газу в декабре ситуация должна устроиться.

"Что касается следующего года, никто не дает в этой области долгосрочных прогнозов. Как видим, этот год показал, чего стоят все прогнозы. Этот рынок стал абсолютно непредсказуемым, прогнозировать его очень тяжело, главным образом из-за того, что очень большая роль сейчас находится в отдельных нефтедобывающих странах", — подчеркнул Куюн.

Напомним, что стоимость овощей борщового набора в Украине будут расти на несколько процентов ежемесячно.