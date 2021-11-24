Поднял на высоту и душил: в Тернопольской области мужчина отомстил ребенку из-за того, что его дразнили

Поднял на высоту и душил: в Тернопольской области мужчина отомстил ребенку из-за того, что его дразнили

Взрослый отпустил ребенка только тогда, когда увидела мать мальчика.

В Кременецком районе Тернопольской области мужчина напал на малолетнего мальчика, который его дразнил. Мужчина поднял ребенка за одежду и душил его.

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Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области от 22 ноября.

По данным следствия, мужчина напал на малолетнего мальчика вблизи его дома. Он поднял ребенка на высоту своего роста и начал душить. Это увидела мать ребенка после чего нападающий отпустил мальчика.

В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Он объяснил, что напал на малолетнего, поскольку на улице группа детей дразнила его. Тогда он догнал одного из мальчиков и решил ему отомстить.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.126 УК Украины и присудил ему 150 часов общественных работ. Приговор осужден еще может обжаловать.

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