Поднял на высоту и душил: в Тернопольской области мужчина отомстил ребенку из-за того, что его дразнили

Взрослый отпустил ребенка только тогда, когда увидела мать мальчика.
В Кременецком районе Тернопольской области мужчина напал на малолетнего мальчика, который его дразнил. Мужчина поднял ребенка за одежду и душил его.
Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области от 22 ноября.
По данным следствия, мужчина напал на малолетнего мальчика вблизи его дома. Он поднял ребенка на высоту своего роста и начал душить. Это увидела мать ребенка после чего нападающий отпустил мальчика.
В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Он объяснил, что напал на малолетнего, поскольку на улице группа детей дразнила его. Тогда он догнал одного из мальчиков и решил ему отомстить.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.126 УК Украины и присудил ему 150 часов общественных работ. Приговор осужден еще может обжаловать.
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