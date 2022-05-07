Поднял российский триколор в оккупированном Волчанске: жителя Харьковщины подозревают в госизмене

Поднял российский триколор в оккупированном Волчанске: жителя Харьковщины подозревают в госизмене

Харьковская прокуратура заочно сообщила о подозрении в государственной измене жителю временно оккупированного Волчанска.

Отмечается, что супруг наладил сотрудничество с представителями государства-террориста Российской Федерации, а также решил помогать им. Украинец организовывал деятельность дислоцированных в Волчанске российских войск.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Подозреваемый в госизмене организовал разграбление одной из воинских частей Национальной гвардии, мясокомбината и автозаправочных станций. В то же время снабжал материальными ресурсами захватчиков РФ.

Кроме того, в марте 2022 года он организовывал сбор подписей за отставку действующего городского головы города. Также осуществил показательное поднятие российского триколора на флагшток возле Дома культуры Волчанского городского совета.

Как сообщалось, в Хмельницкой области СБУ задержала вражескую ДРГ. Трое мужчин находились на постоянной связи с российскими кураторами. Они планировали диверсию в Хмельницкой области. В частности, злоумышленники снимали на видео ракетные удары армии Российской Федерации и планировали устроить ряд диверсий по стратегически важным объектам региона.

Читайте также: