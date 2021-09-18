"Подняли футболку, а там все синее": в Киеве сын до смерти избил отца, который издевался над ним все детство

"Подняли футболку, а там все синее": в Киеве сын до смерти избил отца, который издевался над ним все детство

32-летний Валентин пытался спасти отца и делал ему непрямой массаж сердца

В Борисполе 32-летний сын до смерти избил 50-летнего отца. По словам соседей, молодой мужчина и раньше поднимал руку на отца так, что тот даже лежал в больнице после избиения.

Об этом сообщают "Факти.ICTV".

По словам соседки, 32-летний Валентин начал стучать к ним рано утром и просил вызвать скорую. Напуганная женщина подумала, что его 50-летнему отцу стало плохо и побежала в их квартиру.

"Он лежит на полу — Витька, Валик плачет... Подняли ему футболку, а там все синее у него, наверное, ногами бил. Вот так прям синяки...", — рассказывает соседка.

32-летний Валентин пытался спасти отца и делал ему непрямой массаж сердца. На место происшествия также прибыли медики, но мужчина скончался, поэтому медики вызвали полицию.

Полицейским сын умершего рассказал, что когда он пришел домой, отец уже лежал на полу. Но девушка подозреваемого его алиби опровергла.

"Когда сын понял, что произошло, он испугался и придумал себе алиби. Установили свидетелей, которые видели, как накануне вечером сын избил своего отца, то есть алиби было опровергнуто", — рассказала Елена Кравчук — сотрудница Бориспольского районного управления полиции.

Соседи семьи говорят, что Валентин был агрессивным. Он ранее уже бил отца. Однажды тот даже попал в больницу после избиения, и там ему зашивали лицо. А однажды мужчина выбросил из окна свою собаку.

Жители также добавляют, что сам погибший был тираном, постоянно пьянствовал и бил сына и покойную жену.

Следствие по делу продолжается. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

В случае доказательства причастности 32-летнего Валентина к смерти отца ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в городе Глухов Сумской области отец убил трехлетнего сына. Накануне мужчина забрал ребенка из садика и исчез. Мальчика нашли мертвым в лесополосе с пакетом на голове.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку