Подняли кости черепа, чтобы расправить мозг: в Днепре провели сверхсложную операцию и спасли девушку после ДТП

20-летняя девушка попала в ДТП со своим возлюбленным.
В Днепре в больнице имени Мечникова провели сверхсложную хирургическую операцию, чтобы спасти 20-летнюю девушку с тяжелыми травмами после ДТП.
Об этом рассказал генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко.
По его словам, 20-летняя девушка попала в ДТП со своим возлюбленным в Днепре.
"Обоих из Набережной в бессознательном состоянии "скорая" на реанимобиле в считанные минуты доставила в реанимационный зал Мечникова. Молодой нейрохирург провел самую сложную в своей жизни операцию. Разрушенные кости черепа ему удалось поднять, давая мозгу расправиться. Кома I, II степеней. Реаниматологи несколько суток стабилизировали состояние девушки", – рассказал Рыженко.
Он добавил, что девушке после этого сделали еще одну операцию, она будет жить и сейчас с ней все хорошо.
Напомним, что во Львове у 8-летнего мальчика произошел инсульт. Медикам удалось спасти мальчика и сейчас его состояние стабильное.
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