Поднять зарплаты медикам: Ляшко назвал приоритет в деятельности новой главы Нацслужбы здоровья

Кабмин наконец-то назначил главу НСЗУ — эта должность была вакантной почти два года.

На должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Кабмин назначил Наталию Гусак, набравшую наибольшее количество баллов по результатам проведенного конкурса и собеседования в министерстве здравоохранения.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Теперь ожидаем от руководителя нового дыхания в системе управления самой службой, действий по стабилизации программы медицинских гарантий и помощи в выполнении основного приоритета 2022 года — повышение заработной платы медицинским работникам", — подчеркнул министр.

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Ляшко поблагодарил временного исполняющего обязанности главы НСЗУ Дмитрия Самофалова, который находился на этом посту "в переходный период" с июля этого года.

Предыдущий руководитель НСЗУ Олег Петренко подал в отставку в конце 2019 года. После этого обязанности главы службы исполняла Оксана Мовчан, а с августа 2020 года – Андрей Виленский.

Наталья Гусак с января 2020 занимала должность заместителя председателя Черновицкой областной госадминистрации, курируя медицинское направление, а также возглавляла госпитальный совет. Ранее она являлась региональным координатором программы поддержки реформы здравоохранения в Черновицкой и Ивано-Франковской областях ULEAD.

Напомним, ранее Виктор Ляшко назвал кандидатуру, которую он будет рекомендовать руководителем Национальной службы здоровья Украины.

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