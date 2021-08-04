"Подобные картинки я видела в советских фильмах": туристы показали курортный отдых в Коблево

"Подобные картинки я видела в советских фильмах": туристы показали курортный отдых в Коблево

Люди недовольны качеством обслуживания на курорте.

На популярном украинском курорте Коблево в Николаевской области в разгар сезона много туристов. Однако люди жалуются на сервис и чистоту пляжа.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Big Family.

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"Людей на пляже много, пройти очень трудно. Лежаки стоят прямо в море, как их не сносит — я не знаю. Ветер на курорте сильный и большие волны, поэтому море очень грязное", — рассказали отдыхающие.

Комментаторы под видео пишут, что такой курорт в последний раз видели во времена Советского Союза

Вода грязная, людей тьма. Не понимаю такой отдых, это, может, для людей, которые живут в отдаленных уголках, чтобы выехать, на людей посмотреть, себя показать.

Даже пройти негде. Люди стоя загорают, зонтики скоро просто в воде будут стоять.

Подобные картинки я видела в советских документальных фильмах, которые советские кинооператоры специально снимали по заказу ЦК КПСС, чтобы показать советскому трудовому народу, что, дескать, можно приехать на Черноморское побережье в город-курорт Сочи или Анапу и похлюпать в водах Черного моря!

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз. В разгар курортного сезона медузы заполонили Азовское море рядом с бердянскими пляжами. Туристы могут безопасно плавать только на надувных матрасах.

В этом году туристы на украинских курортах столкнулись с целым рядом неудобств: стаи божьих коровок, огромное количество комаров. А в море практически невозможно купаться из-за медуз.

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