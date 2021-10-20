Подобрал ключ и открыл замок: в Винницкой области подросток обокрал школу

Подростку грозит тюремное заключение.

В Винницкой области подросток обокрал одну из общеобразовательных школ. Он подобрал ключ к замку и вынес из здания деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как выяснилось, инцидент произошел 19 октября в школе в поселке Суворовское. Там 15-летний парень подобрал ключ к двери, открыл замок и вынес из общеобразовательного учреждения деньги.

"Разыскали 15-летнего правонарушителя по месту жительства. Следователь начал уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище"») УК Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет. Ответственность за совершение кражи наступает с 14-летнего возраста", — рассказали в полиции области.

Напомним, на Закарпатье две женщины украли у туриста из Киева 50 тыс. грн, пока он плавал на катамаране.

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