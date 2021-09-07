Подобрал по дороге: на Буковине в страшной аварии погибла беременная женщина (фото)

Подобрал по дороге: на Буковине в страшной аварии погибла беременная женщина (фото)

Женщина находилась на шестом месяце беременности.

В Черновицкой области в ДТП погибла 29-летняя беременная женщина. Авария произошла на трассе "Доманово-Тереблече".

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

На месте происшествия полиция выяснила, что 50-летний житель села Опришены ехал автомобилем Volkswagen в селе Тереблече. Неподалеку КПП "Порубное" водитель подобрал пассажирку — свою односельчанку. Во время движения легковушка столкнулась с грузовиком MAN, который в это время поворачивал налево.

После столкновения пассажирка легковушки получила телесные повреждения и скончалась в реанимационном отделении районной больницы. Женщина находилась на 6 месяце беременности.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно, водители были трезвыми. Продолжается досудебное расследование.

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

Напомним, в Черниговской области водитель наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах. В результате столкновения 32-летняя беременная женщина погибла на месте аварии.

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