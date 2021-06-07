Подобрал по дороге: на Прикарпатье случайный пассажир жестоко убил 36-летнего водителя (фото)

Убийцу 36-летнего водителя разыскали. Им оказался 53-летний местный житель.

В Тлумацкому районе Ивано-Франковской области в воскресенье, 6 июня, в автомобиле нашли ранеными 36-летнего водителя. От полученных травм мужчина умер.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

Раненого мужчину в автомобиле нашли прохожие. Они вызвали медиков, однако водителя не удалось спасти.

Правоохранители просмотрели запись с видеорегистратора и установили, что водитель посреди дороги подобрал пассажира. Между ними возник конфликт. Впоследствии водитель и пассажир вышли из автомобиля и продолжили спор. Тогда пассажир подрезал водителя. Пострадавший сел в автомобиль и пытался ехать, но он слетел в кювет.

В полиции разыскали подозреваемого в убийстве. Им оказался 53-летний местный житель.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, суд вскоре изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Тернопольской области осудили мужчину, который расправился с 18-летней девушкой.

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