Подоляк анонсировал хорошие новости по поставкам оружия Украине

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что в июне Россия планирует начать большое наступление, чтобы попытаться захватить всю Донецкую и Луганскую области. В Генеральном штабе все это анализируется, есть программы противодействия этому, то есть укрепление обороны.

Об этом в интервью 24 каналу сказал советник ОПУ Михаил Подоляк.

Как отметил советник ОПУ, в Украине строятся фортификации, есть дополнительные мобилизационные, тренинговые и рекрутинговые мероприятия. Более того, в ближайшие недели Украина будет получать существенно больше оружия. Это повлияет на то, что мы видим и по линии фронта.

"Только что у нас будет увеличено количество противоракетной обороны и авиационного компонента, тогда немного иной вид будет вся эта концентрация, которую делает Россия", — подчеркнул чиновник.

Он констатировал: то, что оккупанты хотят пройтись по Донецкой и Луганской области, понятно. Очевидно, они хотят расширить объем оккупированных территорий.

"Смогут ли они это сделать? Вряд ли. Надо ли учитывать, что они проводят соответствующие количественные концентрации? Безусловно. Вся развединформация, которую господин Буданов осторожно проговорил без каких-либо лишних детализаций, позволяет с нашими партнерами обсудить, сколько нужно оружия для того, чтобы это все уничтожить", – уверяет советник ОПУ.

Потому, по мнению Подоляка, все к этому будет подготовлено. Он подчеркнул, что Сырский постоянно на коммуникации и говорит об этом.

Ранее Подоляк сказал, что изменится после передачи Украине F-16.

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