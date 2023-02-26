Подоляк дал совет Маску после его скандального заявления о Революции Достоинства

Илон Маск высказался о событиях в Украине в 2014 году.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на циничное заявление американского бизнесмена Илона Маска о Революции Достоинства, который назвал ее "государственным переворотом" и посоветовал ему "не читать российские газеты".

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Поработившиеся общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск, в Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", — говорится в сообщении.

Напомним, основатель компании Space X и владелец Twitter Илон Маск оскандалился циничным заявлением о Революции Достоинства, назвав его "государственным переворотом". Он написал, что выборы (беглого экс-президента Виктора Януковича — ред.) были, очевидно, нечестными, но "без сомнения, произошел государственный переворот".

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