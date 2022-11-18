Подоляк назвал два ресурса, на которые рассчитывает Россия в войне против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о двух ресурсах России, на которые она рассчитывает в войне с Украиной.

Россия имеет только два ресурса для ведения войны против Украины. Первый — это мобилизованные оккупанты, на которых Кремль возлагает слишком много надежд, а второй — это помощь Ирана.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

"У них есть только один ресурс с точки зрения войны. Даже два. Это – мобилизованные, которые не подготовлены, но их очень много. Это же лагерь. В лагере ты не спрашиваешь человека, хочет ли он воевать, умирать или нет. Ты его отправляешь на фронт, он гибнет", — говорит Подоляк.

Второй ресурс, по его мнению, — это Иран, на который РФ очень надеется, ведь "военно-промышленного комплекса России не существует". В то же время Подоляк убежден, что Ирану становится все более выгодно помогать России.

"Для Ирана невыгодно. Он видит, что Россия проиграет. То есть не меняется ничего по отношению к России. Россия не может перехватить даже ситуативную инициативу на поле боя. Россия не может перехватить информационную инициативу глобально", — объясняет советник руководителя ОП.

Подоляк говорит, что есть и другие страны, которые не слишком активно выступают против РФ, — они заняли нейтральную позицию. Однако таким государствам интересны только дешевые российские энергоресурсы и агентурные связи.

"Россия имеет определенные агентурные влияния на некоторые регионы. Они там создавались 10 — 20 — 30 лет, или даже еще в советское время. Поэтому Россия постепенно идет к фундаментальному понятию, как настоящий исторический "изгой". Поэтому вкладываться в эту страну даже для Ирана стратегически невыгодно", — считает Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что война может закончиться раньше, чем ВСУ освободят все территории военным путем. Он предположил, что война в Украине может закончиться автоматически с потерей оккупантами какого-нибудь крупного города, например Луганска, находившегося под оккупацией восемь лет.

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