Подоляк назвал главные условия для контрнаступления: "Когда пазл сойдется, тогда все начнется"

Есть четыре важные составляющие будущего контрнаступления Вооруженных Сил Украины на временно оккупированные территории. Когда они сойдутся, вся операция сразу начнется.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал 24 каналу.

По его словам, российские оккупанты думали, что их так называемая "СВО" продлится всего несколько дней. Они не ожидали большого сопротивления и надеялись сделать все по "крымскому сценарию".

Подоляк подчеркнул, что на самом деле возможны только два варианта дальнейшего развития войны. Либо Украина выиграет и вернет все территории, либо проиграет – и тогда наступит уничтожение всего нашего народа. Даже если все закончится по примеру 2014 года с постоянной и условно устоявшейся линией разграничения, то в среднесрочной перспективе Украина исчезнет как государство.

Поэтому, подчеркнул Подоляк, у нас есть только один вариант – выбить оккупантов со всей территории Украины. Так, Подоляк сообщил, что есть 4 важные составляющие контрнаступления. Когда все сойдется в один "пазл", эта операция начнется.

Первая составляющая – продолжается накопление оружия и соответствующей техники для контрнаступления.

Вторая – украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции.

Третья – Генеральный штаб продолжает планирование будущего контрнаступления с учетом всех возможных факторов.

Четвертая – информационная составляющая, которая влияет на психологическое состояние врага.

"Эти четыре составляющие постепенно модерируются. Думаю, что мы выйдем на определенные даты, когда будут решены определенные вопросы", – добавил Подоляк.

Напомним, Украина готовится к контрнаступлению. Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему не раскрывают деталей по срокам и направлениям.

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