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Подоляк назвал ключевые задачи, которые стоят перед Украиной на фронте

Подоляк назвал ключевые задачи, которые стоят перед Украиной на фронте

Михаил Подоляк / Фото: Associated Press

В первую очередь – это уничтожение тактической авиации РФ, считает Подоляк.

Украинские защитники продолжают наносить удары по российским военным объектам, в том числе по аэродромам. Это существенно понижает боевые способности противника.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, есть две ключевые задачи, которые стоят сегодня перед Украиной. В первую очередь, речь идет об уничтожении тактической авиации, ведь с ее помощью ВС РФ запускают повлиявшие на линию фронта авиационные бомбы.

Это все необходимо уничтожать, считает советник главы ОП, и помогают в этом как хорошо спланированные украинские операции, по примеру Курской области, так и дальнобойные удары с помощью дронов.

"Так же очень важно уничтожать стратегическую авиацию. Это существенно уменьшит давление на энергоинфраструктуру, на гражданское население и т. д. То есть речь идет об уничтожении стратегической авиации и стратегических аэродромов, где она базируется. Восстановить те же Ту-95, Ту-160, Ту-22 невозможно, потому что у России все-таки есть определенный санкционный режим. Она не сможет восстановить эти системы", — отметил Подоляк.

Напомним, ВСУ продолжают наступательную операцию на территории Курской области России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта Курщины.

А накануне дальнобойные дроны Сил обороны Украины совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. Досталось аэродромам "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

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