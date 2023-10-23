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Подоляк назвал неожиданную причину активных штурмов РФ на Авдеевском направлении

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Подоляк назвал неожиданную причину активных штурмов РФ на Авдеевском направлении

Михаил Подоляк. / Фото: Getty Images

Враг стремится захватить всю область.

На Авдеевском направлении оккупационная армия активно пытается атаковать, потому что на захваченной части Донецкой области много муртадов РФ-бандитов, которые хотят, чтобы эта часть Донбасса так и осталась территорией, где нет законов.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире "УНИАН".

"С точки зрения того, что происходит на Авдеевском направлении... — это абсолютно политическое решение. Они тупо в лоб идут на этом направлении..., пытаясь выйти на админграницы Донецкой области в рамках какой-то политической программы, политической целесообразности", — сказал он.

По словам Подоляка, россияне выбрали это направление для активных действий, потому что там "криминальные анклавы Донецка – там наиболее мотивированы были люди, ну, бандиты, которые там долгое время жили, они посчитали, что это уже к концу жизни у них будет своя территория. где никаких правил, никаких законов не будет…".

Вместе с тем представитель ОП отмечает, что речь идет не об украинцах, а о людях, завезенных из РФ с 2014-го.

"Они получили такую вольницу, получили... в свое управление криминальный анклав, и они пытаются сохранить за собой место, неприкосновенное и неконтролируемое. Да, то есть там нет законов и соответственно они борются за право жить на беззаконной территории. И соответственно они более мотивированы", потому что все остальные части российские гораздо менее мотивированы, они воюют исключительно количественно и так далее...", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области - это 31 декабря. Именно поэтому для них важно взять Авдеевку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   На Авдеевку враг бросает опытнейших. Российские "эксперты" уже грезят выходом в Днепр

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Дата публикации
Просмотры
1204
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