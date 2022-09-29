Подоляк назвал российскую аннексию украинских территорий "фрик-шоу"

Подоляк подчеркнул, что субъекты, которых не существует, не могут войти в распадающуюся страну.

Об этом советник руководителя ОП написал в своем Твиттере.

"Кремлевское фрик-шоу". Анонсированная "церемония вхождения" не имеет никакого юридического смысла. Потому что субъекты, которых не существует, не могут войти в мобилизованно распадающуюся страну. Не тратьте время на виртуальную ru-адженду. Реальная жизнь будет интереснее: контрнаступление, деоккупация, трибунал", — написал Подоляк.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у российских только что мобилизованных воинов нет даже жетонов, чтобы их нельзя было идентифицировать.

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