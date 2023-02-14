Подоляк назвал три фактора, которые помогут резко ускорить окончание войны

Чтобы сократить сроки войны России против Украины необходимо уменьшить бюрократию и политическую нерешительность и ускорить поставки необходимого для Украины оружия.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Война точно имеет конкретный финал. И чтобы его ускорить, следует принять для себя следующие позиции:

1.Меньше бюрократии и политической нерешительности.

2.Больше математики – и более конкретного оружия под этот этап войны.

3.Ускорение поставок и логистики", – написал он.

По словам Подоляка, выполнение таких факторов резко сократит сроки войны.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневным заседанием министров обороны стран Альянса в формате "Рамштайн" заявил, что повторное наступление России на Украину уже началось. Поэтому страны НАТО должны ускорить передачу оружия для ВСУ, чтобы россияне не получили преимуществ на поле боя.

Сегодня же, 14 февраля, в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где будет обсуждаться выделение новой помощи Украине.

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