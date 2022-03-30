Подоляк назвал условие для проведения референдума в Украине по поводу мирного соглашения с Россией

Согласно Венской конвенции, любой дорог недействителен, если на территории страны находятся войска захватчика.
Референдум в Украине по договору безопасности возможен только тогда, когда российские войска прекратят обстреливать территорию нашей страны и вернутся хотя бы на позиции, которые они занимали до 24 марта.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
"Что касается референдума, то безусловно, с договором безопасности — для того, чтобы он был зафиксирован правильно в международном праве — процедура будет такова: референдум в Украине, после этого ратификация стран-гарантов и ратификация украинской Верховной Рады. Безусловно, референдум не будет проходить сегодня, потому что у нас военное положение, идет война", — отметил Подоляк.
По его словам, в Украине существует четкая и сбалансированная процедура референдумов. Однако начать его проведение возможно будет только в том случае, когда российские войска покинут нашу территорию и отойдут, по крайней мере, на те позиции, которые они занимали 23 февраля.
Советник главы ОП подчеркнул, что согласно Венской конвенции договор, подписанный под давлением и вражескими обстрелами, не будет считаться действительным.
"Поэтому мы снимем военное положение и референдум заработает только тогда, когда войск России не будет на нашей территории", – подчеркнул Подоляк.
Напомним, ранее глава украинской переговорной делегации также заявил, что когда Украина будет подписывать договор с Россией о прекращении войны, российские войска будут полностью покинуть территорию нашей страны и установить мир, ведь это предусмотрено пунктами Венской конвенции, которые РФ пообещала соблюдать.
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