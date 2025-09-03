Подоляк назвал условия, при которых война может закончиться в любой момент

Михаил Подоляк / © Associated Press

Война в Украине может завершиться в любой момент, но для этого международное сообщество должно перестать заигрывать с Россией и применить инструменты принуждения.

Об этом в интервью Новости.LIVE заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, для быстрого окончания войны необходимы три ключевых условия:

«Эту войну можно быстро закончить, если будут работать три базовых инструмента: информационный игнор России, экономические санкции и масштабируемые объемные удары по территории РФ», — отметил Подоляк.

Подоляк также отметил, что мирные инициативы стран Глобального Юга исчезли, поскольку они поняли, что посадить Москву за стол переговоров невозможно.

«Никто уже не говорит, что это Украина не хочет садиться за стол переговоров, что Украина не готова к дипломатическому урегулированию. Все смолкли, почему? Это слишком очевидно. Если раньше была бразильская формула мира, китайско-бразильская формула мира, индийская мирная инициатива, другие мирные инициативы от края Глобального Юга и все говорили, а давайте вы сядете за стол переговоров и все закончится. И Украина говорит „так давайте“. А сегодня выяснилось, что этого Россия не хочет, не может, не будет», — заметил Подоляк.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не откажется от своих территорий во имя мира, поскольку для страны это не просто земля, это ее история, жизнь и Конституция.

Также добавил, что российский диктатор Владимир Путин обычно сбегает из Москвы, когда другие едут к ней и хотят с ним поговорить.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Джон Гили, прибывший с визитом в Киев 3 сентября, заявил о критической слабости российского главы Владимира Путина.