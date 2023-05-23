Подоляк: никакого мирного договора между Украиной и Россией не будет

У Зеленского заявили, что после победы Украины Киев не будет заключать с Москвой никаких мирных договоров.

После войны между Украиной и Россией не может быть никакого мирного соглашения — только юридические документы относительно репараций, военных преступлений и зоны демилитаризации.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"У нас с Россией не сможет быть после войны, которую она проиграет, мирного договора. Это будет договор о выплатах, о военных преступлениях, о зоне демилитаризации, там будут отдельные юридические документы, но не мирный договор с РФ", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, России придется еще много лет компенсировать потери, которые она нанесла Украине.

"В момент выхода на границы 1991 года мы скажем, что "контрСВО" завершена. Далее ждем, пока российский политический режим не изменится, после этого готовы с ними разговаривать. К этому времени они зафиксируют определенные документы через посредника, что они готовы выплачивать репарации и т.д", – спрогнозировал советник главы ОП.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности обсуждения какого-либо мирного плана, что не приведет к замораживанию конфликта или передаче Украиной территорий России.

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