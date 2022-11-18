Подоляк о переговорах с РФ: "Если Москва действительно хочет "прекращения огня", что мешает сделать это прямо сейчас?"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал призывы Москвы "прекратить огонь" и начать переговоры с Киевом.

Об этом Подоляк написал в твиттере.

"Ко всем любителям поиграть в российскую рулетку и заключить соглашение с дьяволом есть один вопрос. Никто не видит украинские ракеты над российскими городами. Но все видят российские ракеты, атакующие украинцев. Если Москва действительно хочет "прекращения огня", что мешает ей прекратить его прямо сейчас?" – написал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк рассказал о двух ресурсах России, на которые она рассчитывает в войне с Украиной. Первый — это мобилизованные оккупанты, на которых Кремль возлагает слишком много надежд, а второй — это помощь Ирана.

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