Подоляк о призывах к прекращению огня: "Цена победы агрессора будет значительно выше помощи Украине сегодня"

В Зеленского подчеркнули, что Россия должна проиграть полностью без компромиссов ради "сохранения лица".

Россия должна полностью проиграть в войне против Украины, поскольку цена победы оккупантов будет значительно выше для мира, чем помощь Украине.

Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если Россия сегодня не проиграет полностью (без всяких компромиссов ради "сохранения лица"), цена реального финала войны будет намного выше, чем сегодняшняя цена поддержки Украины оружием и финансами. В соотношении 1:100. Считайте внимательно", — написал Подоляк.

Напомним, в Соединенных штатах Америки также отвергли призывы других стран к прекращению огня в Украине. Говорят, это может привести к иллюзорному миру. По словам секретаря США Энтони Блинкена, призывы к перемирию или о территориальных уступках Украины помогут российскому диктатору Владимиру Путину оправдать вооруженную агрессию, поэтому он отверг любые призывы к уступкам.

Читайте также: