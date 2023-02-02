Подоляк о судьбе насильников из Киева: "Должны получить то, что делали с другими"

Советник главы ОП отметил, что в тюремных камерах к насильникам существует особое отношение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что парни, которые устраивали в Киеве пьяные вечеринки и издевались над девушками, должны получить юридическое наказание и "то, что делали с другими, в полном объеме".

Такое мнение Подоляк выразил "24 каналу".

Он отметил свою жесткую позицию в отношении упомянутых злоумышленников. По мнению советника главы ОП, эти ребята должны получить от 3 до 7 лет заключения в спецкамерах, где к таким людям есть определенное отношение.

"Я не хочу называть некоторые вещи своими именами, но они должны получить то, что посеяли. В полном объеме. Не надо на них хайпировать. Не надо из них делать каких-то медиазвезд. Мне кажется, что это самая большая грязь человеческой цивилизации – такие люди", – рассказал Подоляк.

Он добавил, что существует четкий алгоритм, как относиться к этим субъектам, которого следует придерживаться.

"Во-первых, это неприемлемо категорически. Во-вторых, они должны получить максимальное наказание, лучше юридическое. В-третьих, они должны получить в неформальном общении то, что делали с другими, в полном объеме, а может, и гораздо жестче", – отметил советник главы президентского офиса.

Напомним, накануне в Сети получила огласку информация о юношах, которые в Киеве устраивали вечеринки и совершали сексуальное насилие в отношении девушек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 1 февраля к парням с обысками пришла полиция.

По данным СМИ, двум злоумышленникам вручили подозрения в преступлениях, еще шестерым – выдали повестки в военкомат.

В полиция Киева позже сообщили, что двум злоумышленникам объявили о подозрении в изготовлении, сбыте и распространении порнографии. Их задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Развращали и издевались на камеру: полиция провела обыски у организаторов скандальных вечеринок

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