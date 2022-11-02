Подоляк о возвращении РФ к "зерновому соглашению": "Шантажист с российскими корнями уступил разумной демонстрации силы"

По словам Подоляка, выходки РФ по поводу "зернового коридора" показывают, что путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы", — написал советник руководителя ОП.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы не остановила, а приостановила участие в "зерновом соглашении" из-за "атаки Украины" на свои корабли 29 октября. Путин заявил, что украинская сторона нанесла удары по российским судам беспилотниками длиной 6 метров, которые имели на борту 500 тонн взрывчатки. Однако Путин напутал технические показатели

На следующий день, 2 ноября, в России сообщили, что возобновили свое участие в "зерновом соглашении".

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